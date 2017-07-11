Навальный потребовал от Путина "перестать воровать"

Алексей Навальный потребовал от президента России Владимира Путина, его семьи и окружения "перестать воровать". Так Навальный ответил на слова главы государства о том, что оппозиционер якобы не предлагает "конструктивную повестку дня".

В числе своих конкретных предложений Алексей Навальный, в частности, назвал введение уголовной ответственности для чиновников, которые не могут объяснить происхождение своего "богатства", проведение судебной реформы, а также увеличение расходов на здравоохранение и образование.

8 июля на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге Путина спросили, как он относится к Навальному, и почему российский лидер никогда не упоминает имя оппозиционера во время своих публичных выступлений. В ответ президент заявил, что Алексей Навальный якобы не предлагает "конструктивную повестку дня" и занимается лишь привлечением внимания к самому себе. Имя оппозиционера Владимир Путин так и не упомянул.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах к настоящему времени открылись 60 предвыборных штабов политика, а его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального при этом столкнулись с давлением и угрозами.