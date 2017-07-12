США ограничили использование программ Касперского госструктурами

Администрация США исключила "Лабораторию Касперского" из списков компаний, у которых разрешено закупать программное обеспечение дляамериканских государственных структур. Об этом в среду сообщает Reuters.

Такое решение было принято после "тщательного расслдования" из-за опасений, что российские спецслужбы могут использовать "Лабораторию Касперского", чтобы получить доступ к американским правительственным системам и сетям.

Однако новые ограничения не означают полного запрета на использование продуктов "Лаборатории Касперского" правительственными структурами США. Она касается лишь закупок, сделанных через Администрацию общих служб, отмечает Reuters.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Евгения Касперского руководству компании сообщило, что Лаборатория разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и передавала ей данные хакеров. Bloomberg пишет, что речь идет о программном обеспечении, которое позволяет не только защититься от хакерских атак, но и обнаружить местонахождение самих киберпреступников. В официальном ответе "Лаборатория Касперского" отрицает, что в компанию поступал официальный запрос от ФСБ с предложением создать проект по защите от DDoS-атак. У компании нет и не было неэтичных связей или политических предпочтений ни одному правительству, включая российское, говорится в заявлении.