Адвокат: Пичугин не давал никаких показаний на Ходорковского

Ксения Костромина, адвокат бывшего начальника отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, опровергла информацию о том, что ее подзащитный якобы давал показания на Михаила Ходорковского по делу об убийстве бывшего мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. О неких "показаниях" Пичугина ранее неоднократно сообщало прокремлевское интернет-издание "Политонлайн". Происхождение этой информации неизвестно.

Кроме этого, в среду на сайте "Политонлайн" была опубликована фотография прошения Пичугина о помиловании от 28 апреля 2017 года. Костромина, комментируя публикацию снимка, заявила, что это ходатайство не было подано. "Все, что опубликовано в статье ["Политонлайн" – прим.], не соответствует действительности", – утверждает адвокат. По ее словам, повторное обращение с просьбой о помиловании Пичугина было подано 4 мая. "Факт подачи второго ходатайства о помиловании … связан с желанием дать России возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми", – заявила Костромина.

Мэр Нефтеюганска Петухов был убит в июне 1998 года. Алексея Пичугина по этому делу в 2007 году приговорили к пожизненному лишению свободы. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал судебное разбирательство в отношении бывшего сотрудника ЮКОСа несправедливым. В 2015 году расследование убийства Петухова было возобновлено, в организации преступления Следственный комитет России обвинил Ходорковского.

Экс-глава ЮКОСа неоднократно призывал Пичугина дать любые показания в обмен на свободу. Однако, по словам адвокатов, осужденный отказывается оговаривать бывших коллег, а также признавать свою причастность к преступлениям, в совершении которых его обвиняют. Международный центр "Мемориал" признал Пичугина политическим заключенным. В прошлом месяце ЕСПЧ присудил осужденному 15 тысяч евро за нарушение его прав со стороны России.

"Политонлайн" входит в интернет-холдинг "Правда.ру". Издание неоднократно публиковало несоответствующую действительности информацию. По данным СМИ, ресурс, предположительно, курировал помощник президента России Владислав Сурков.