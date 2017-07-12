Жилье для погорельцев в Красноярском крае строят на полигоне химотходов

Пострадавшим от лесных пожаров в городе Лесосибирск Красноярского края строят новое жилье на месте бывшего полигона для захоронения химических отходов. Об этом сообщило местное интернет-издание Newslab.ru.

В городском отделе архитектуры и градостроительства в ответ на вопрос журналистов о том, пригоден ли бывший полигон химотходов для строительства жилья, заявили: "Если работы начались – значит, все необходимые документы у строителей есть".

В мае от сильных пожаров в Красноярском крае пострадали пять населенных пунктов: города Канск, Лесосибирск, поселки Стрелка, Малая Кеть и Тиличет. Три человека погибли. Без крова остались более 500 человек, в их числе около 70 детей.