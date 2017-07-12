Трамп заявил, что "очень хорошо поладил" с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень, очень хорошо поладил" с российским президентом Владимиром Путиным.

В интервью основателю CBN (Christian Broadcasting Network) Пэту Робертсону, которое будет транслироваться 13 июля, американский лидер сказал, что США является мощнейшей ядерной державой, так же как и Россия, поэтому двум государствам нет смысла не иметь хоть "какие-то отношения".

Трамп подчеркнул как наиболее важный итог встречи с Путиным достижение договорённости о перемирии в большей части районов Сирии, где шли военные действия.

(США поддерживают сирийскую вооружённую оппозицию, тогда как Россия - режим Башара Асада.)

Кроме того, американский лидер заявил, что Путину была бы выгоднее победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон, поскольку сам Трамп планирует значительно увеличить военные расходы.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля в кулуарах саммита "Группы 20-и" в Гамбурге и продлилась более двух часов вместо запланированных 35 минут.