Reuters сообщает о поставках ещё двух турбин Siemens в Крым

В Крым доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и габаритам похожи на те, что производит компания Siemens. Их фотографии в порту Феодосии опубликовали корреспонденты Reuters.

Агентство не располагает информацией о том, являются ли новые турбины продуктом немецкой компании Siemens, которая ранее оказалась в центре скандала после того, как её продукция была направлена в аннексированный Россией Крым в обход санкций.

Если это действительно две газовые турбины, произведенные по технологии Siemens, то получается, что в Крым доставили все четыре агрегата, изготовленные немецкой компанией для теплоэлектростанции в Тамани (Краснодарский край), которую так и не начали строить.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против компании "Технопромэкспорт", входящей в структуру "Ростеха", и петербургского совместного приятия "Сименс технологии газовых турбин". Концерн потребовал вернуть в Тамань турбины, которые ранее были отправлены в Крым, и предотвратить дальнейшие нелегальные поставки на полуостров. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.