Порошенко поздравил Олега Сенцова с днем рождения и подарил ему книгу

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который уже три года находится в заключении в России по обвинению в терроризме. Об этом Порошенко написал в твиттере.

Он также сообщил, что через украинских дипломатов передал Сенцову книгу Андрея Сахарова "Воспоминания". На форзаце книги Порошенко написал, что Украина и весь свободный мир продолжат борьбу за его освобождение, и выразил уверенность, что несгибаемая воля и терпение Сенцова будут вознаграждены.

Накануне министерство иностранных дел Украины призвало всех присоединиться к кампании в в поддержку политзаключенного украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

В августе 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы. Активист Александр Кольченко получил 10 лет. Украинцев признали виновными в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России". Они вину не признали.