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Глава СПЧ просит помиловать Пичугина "из гуманитарных соображений"

Алексей Пичугин

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов попросил губернатора Оренбургской области Юрия Берга поддержать ходатайство о помиловании, поданное бывшим начальником отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексеем Пичугиным, "исходя из гуманитарных соображений". Об этом сообщает Интерфакс.

Пичугин отбывает пожизненное заключение по обвинению в организации убийства мэра Нефтеюганска в колонии "Черный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области. Бывший сотрудник ЮКОСа неоднократно заявлял о своей невиновности, а также о том, что следствие пыталось склонить его к ложным показаниям против руководства нефтяной компании. Накануне адвокат Пичугина опровергла дачу ее подзащитным показаний на Михаила Ходорковского, о чем неоднократно сообщало прокремлевское интернет-издание "Политонлайн".

Ранее Европейский суд по правам человека признал процесс по делу Пичугина несправедливым и присудил ему компенсацию в 15 тысяч евро. Адвокат Пичугина заявила, что новое прошение о помиловании, которое было подано 4 мая, может позволить России исполнить решение суда в Страсбурге. В прошлом году президент Путин уже отказал Пичугину в помиловании. Международный центр "Мемориал" признал Пичугина политическим заключенным.

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