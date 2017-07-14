Жителя Красноярска подозревают в возбуждении ненависти из-за картинок

Жителя Красноярска подозревают в возбуждении национальной ненависти из-за якобы выложенных в социальной сети ВКонтакте картинок про "Великую Финляндию" и вооруженный конфликт в Донбассе.

Семен Негрецкулов рассказал правозащитному изданию "ОВД-Инфо", что 22 июня у него дома прошел обыск, а 6 июля он был вызван на допрос, во время которого у мужчины отобрали паспорт сотрудники ФСБ.

Негрецкулов сообщил, что поводом для преследования стали некие картинки. По версии следствия, публикуя их, подозреваемый поддерживал Украину, а также идею создания Великой Финляндии путем объединения ряда территорий России, Норвегии и Швеции.

Сам Семен Негрецкулов отрицает, что призывал к чему-то подобному. Он пожаловался, что сотрудники правоохранительных органов не дают ознакомиться с материалами дела. Мужчину также уволили с работы.