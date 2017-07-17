Прокуратура потребовала 4 года колонии для журналиста РБК Соколова

Прокуратура попросила приговорить к четырем годам колонии корреспондента РБК Александра Соколова, обвиняемого по делу о подготовке референдума "За ответственную власть". Для еще двух фигурантов этого дела – Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша – гособвинение также попросило четыре года лишения свободы, для Юрия Мухина – четыре с половиной.

Соколова, Парфенова, Барабаша и Мухина обвиняют в "экстремизме" за то, что они якобы продолжали деятельность запрещенной организации "Армия воли народа". Сколов последние два года он находится под арестом. В его защиту ранее выступили члены независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ. По их мнению, дело в отношении корреспондента РБК связано с его антикоррупционными расследованиями.

Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по делу о подготовке референдума "За ответственную власть" политзаключенными.