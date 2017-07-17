Журналист "Ведомостей" обратился в полицию с заявлением об угрозах

Журналист газеты "Ведомости" Ринат Сагдиев обратился в полицию с заявлением об угрозах. Об этом сообщает Rambler News Service.
Накануне Сагдиев опубликовал скриншоты переписки с угрозами. Неизвестный заявил журналисту, что его деятельностью "озабочены слишком серьёзные люди".
17 июля на сайте "Ведомостей" была опубликована статья о многомиллиардных расходах "Роснефти" на вертолетные перевозки.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что "Роснефть" закупила рюмки, щипцы для льда, икорницы, чайные ложки и другую посуду на общую сумму почти в 5 миллионов рублей. После обнародования этой информации компания отменила закупку.
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