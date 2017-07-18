Замглавы МИД Рябков "почти добился" возвращения дач посольства

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предположил, что Москва и Вашингтон близки к соглашению, которое бы восстановило российский доступ к двум дипломатическим объектам, закрытым в декабре администрацией тогдашнего президента Барака Обамы, так называемым дачам посольства России неподалеку от Вашингтона и вблизи Нью-Йорка.

По окончании встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном в Вашингтоне 17 июля Рябков ответил на вопрос журналиста, который выкрикнул: «Вы вернули свои объекты?». Тот ответил: «Почти, почти». Шеннон не делал никаких комментариев по окончании встречи и ни одна из сторон не выступила с заявлением после переговоров в Государственном департаменте, которые, как сообщается, длились более двух с половиной часов.

В декабре Обама распорядился об аресте дипломатических объектов посольства России в Мэриленде и Нью-Йорке и выдворении 35 российских дипломатов в ответ на то, что он назвал попытками России повлиять на президентские выборы в США и за плохое обращение с дипломатами США в России.

Президент России Владимир Путин отказался от ответных мер, что было воспринято в качестве жеста доброй воли в отношении избранного президента Дональда Трампа, который неоднократно указывал в ходе избирательной кампании, что будет стремиться улучшить связи с Москвой. Однако отношения остаются напряженными на фоне многочисленных расследований того, что, по словам разведки США, было "кампанией влияния", проведенной Путиным в попытке способствовать избранию Трампа и очернить его конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Российские официальные лица активизировали свои призывы к безоговорочному восстановлению доступа к дипломатическим соединениям, заявив, что терпение Москвы заканчивается. Глава МИД РФ Сергей Лавров угрожал возмездием и указали, что действия будут в значительной степени зависеть от итогов встречи Шеннона и Рябкова. Не задолго до встречи представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что любые предварительные условия США для возвращения собственности неприемлемы для Москвы.