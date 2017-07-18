Прокуратура требует для Зимовца 3 года колонии по "делу 26 марта"

Прокурор требует приговорить к трем годам лишения свободы Станислава Зимовца, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время антикоррупционной акции в центре Москвы 26 марта. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

По версии следствия, Зимовец попал кирпичом в спину подполковнику ОМОНа. Сам обвиняемый признает, что кинул кирпич, но не уверен, что попал в офицера Росгвардии. Дело Зимовца рассматривается в общем порядке. Ранее он дал признательные показания, но потом отказался от них, пишет "Медиазона".

По делу о нападении на полицейских 26 марта уже осуждены Александр Шпаков и Юрий Кулий – они получили полтора и полгода колонии соответственно. Помимо Станислава Зимовца, решения суда дожидаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и сторонник Вячеслава Мальцева Алексей Политиков.

26 марта в центре Москвы по призыву оппозиционного политика Алексея Навального прошла несогласованная акция против коррупции. Тогда были задержаны более тысячи человек.