Студенты и преподаватели МГУ попросили Путина освободить Богатова

Инициативная группа Московского государственного университета (МГУ) подала в администрацию президента России обращение в защиту математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам. Обращение подписали более полутора тысяч студентов, аспирантов и преподавателей.

Михаил Лобанов, преподаватель механико-математического факультета МГУ, который во вторник передал подписи в администрацию президента, в комментарии для Радио Свобода сообщил, что обращение адресовано Владимиру Путину, поскольку он является главой попечительского совета МГУ, а также ректору университета Виктору Садовничему – главе кафедры математического анализа мехмата МГУ, выпускником которой был Богатов.

В обращении к Путину студенты и преподаватели называют обвинения в отношении Богатова абсурдными, а удержание математика в следственном изоляторе необоснованным. Кроме этого, по мнению авторов письма, делом Богатова занимаются недостаточно компетентные следователи.

По версии следствия, 25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время несогласованной акции протеста 2 апреля. Соратники Богатова требуют профессионально изучить техническую сторону данного уголовного дела. По их мнению, молодой человек не совершал преступление – его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был Богатов.

"Мемориал" признал Дмитрия Богатова политическим заключенным.