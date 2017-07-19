Суд не рассмотрел жалобу Носика на статью УК о возбуждении ненависти

Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу блогера Антона Носика на статью о возбуждении ненависти либо вражды (282) Уголовного кодекса. Об этом сообщает интернет-издание "Медуза" со ссылкой на сообщение движения "Открытая Россия".

Суд решил, что статья о возбуждении ненависти соответствует Конституции, которая предусматривает ограничение права на свободу слова. Высказывания Носика, из-за которых он был оштрафован, суд счел "опасными и противоправными". Адвокат Носика Сергей Бадамшин заявил, что суд не рассмотрел по существу доводы жалобы.

В октябре 2016 года Носика признали виновным и оштрафовали на 500 тысяч рублей за публикацию в "Живом журнале". В ней блогер приветствовал авиаудары по Сирии, сравнивая ее с нацистской Германией. Позже сумму снизили до 300 тысяч. Блогер отказался признать вину и обжаловал решение суда в ЕСПЧ.

Антон Носик умер 9 июля в Москве.

