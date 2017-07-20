Свой в доску

Нынешнее лето в России было богато на новости, связанные со Сталиным. Это и опрос "Левада-Центра", в котором Сталин оказался на первом месте в списке "самых выдающихся людей всех времен и народов", и фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине, в котором российский президент призвал Сталина "не демонизировать", и памятная доска в честь выступления Сталина, которую восстановили в Московской государственной юридической академии (в знак протеста против этого решения руководства ВУЗа некоторые из его приглашенных преподавателей, в том числе известный адвокат Генри Резник, объявили МГЮА бойкот).

Последняя история и сподвигла Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провести новый соцопрос - о том, нужно ли увековечивать память Сталина в современной России. Согласно его результатам большинство россиян – 62% - выступают "за повсеместное увековечивание успехов Сталина" и примерно такое же число опрошенных (65%) категорически против установки знаков, сообщающих о его "неудачах и преступлениях".

Отражение этих цифр не сложно найти и в новостях из российских регионов – достаточно вспомнить, например, конфликт в Сургуте, где потомки репрессированных в сталинское время установили памятный знак жертвам сталинизма, а местные сталинисты в отместку поставили рядом с ним бюст Сталину. Интересно, что в числе последних в основном была молодежь – это согласуется и с результатами опроса ВЦИОМ, согласно которым больше всего сторонников увековечивания "успехов Сталина" именно среди людей в возрасте 18-24 лет: 77%. Зеркальным образом распределились по возрастным категориям противники увековечивания успехов Сталина – их больше всего среди людей в возрасте старше 60 лет – 37%.

Правда, если бы судьбу доски Сталину в МГЮА решали участники опроса ВЦИОМа, то на прежнем месте она бы так и не появилась. На вопрос "Надо или не надо размещать памятные знаки, сообщающие нейтральные факты о Сталине? Например, что он посетил какой-то город, выступал с речью в каком-то месте, жил некоторое время в каком-то месте?" отрицательно ответили 59% опрошенных, в то время как "за" высказались всего 35%. Доска в МГЮА именно такая: она лишь сообщает, что 17 июня 1924 года Сталин выступил здесь с докладом "Об итогах XIII съезда РКП" (в то время в здании МГЮА располагалась Высшая партийная школа).

Если верить данным опроса ВЦИОМ, 42% опрошенных одобрили бы установку памятного знака Сталину рядом со своим домом (против высказались бы ровно вдвое меньше, 21%). Этот общественный запрос уже вовсю эксплуатируют российские предприниматели: в Краснодарском крае, например, выпустили газированный напиток "Вождь". По свидетельствам очевидцев, в его рекламе говорится, что "Вождь" обеспечивает "прилив сил и бодрость". Если верить комментариям в "Фейсбуке", газировка со Сталиным оказалась вкусной – автора поста, опубликовавшего фотографию бутылки, уже спрашивают, как заказать доставку напитка в другие регионы России.