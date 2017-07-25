Кремль: глава "Внешэкономбанка" встречался с Кушнером "без приказа"

Российский банкир, председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, встречавшийся с зятем президента Дональда Трампа, Джаредом Кушнером, не делал этого по приказу Кремля. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о встрече Кушнера с Горьковым в прошлом году, Песков заявил во вторник журналистам, что Горьков был в Соединенных Штатах в рамках обычной поездки, в ходе которой встречался с разными представителями американских деловых кругов.

"Эти контакты не требуют никакого одобрения со стороны Кремля и, естественно, (эти встречи) не происходили по приказу Кремля", - сказал Песков. Он сказал, что это "нормальная практика" для главы крупного российского банка.

Кушнер, который был опрошен в понедельник в Сенате относительно его контактов с российскими представителями в рамках расследования возможного вмешательства Кремля в прошлогодние президентские выборы, сказал, что он встретился с Горьковым 13 декабря прошлого года. Однако он отверг какую-либо связь избирательной кампании Трампа с Россией.