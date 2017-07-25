Курвуазье для террористов и мешок земли для зятя Трампа

Все, что нужно знать рано утром 25 июля
Доброе утро!
И добрые вести из Варшавы: президент Польши Анджей Дуда пообещал наложить вето на закон о судебной реформе, вызвавший серьезные вопросы Евросоюза и протесты граждан по всей стране. До сего дня Дуда твердо придерживался линии правящей партии “Право и справедливость”. Впрочем, премьер Польши Беата Шидло пообещала “бороться за реформу”.
Так что еще непонятно, кто кого.
Пожалуй, главная российская новость – расследование журналиста Ильи Рождественского о "секретной тюрьме ФСБ" в Подмосковье, где содержались подозреваемые в причастности к терактам. Расследование основано на жалобах пяти человек на похищение и пытки до официального задержания. “Секретная тюрьма” – это подвал с трубой, к которой пристегивают заключенных. Камер одна или две. Вместо туалета предлагалось ходить в “бутылку с фекалиями”. Заключенных пытали водой, электричеством и газом, а добившись нужных показаний, везли снимать инсценировку задержания. РБК, чьим сотрудником являлся Рождественский, не стало публиковать материал ни в одном из вариантов, представленных журналистом. “Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?” – гласил комментарий редактора к одному из абзацев. Рождественский уволился.
Некоторые признаки оттепели:
В то же время:
Телефонные переговоры лидеров стран “нормандской четверки” завершились как всегда: президент Украины требовал ввода войск ООН в Донбасс, Путин объяснял российский подход к выполнению минских договоренностей, а Меркель и Макрон говорили о недопустимости подрыва территориальной целостности Украины. Поэтому почитайте лучше расследование о том, как белорусские предприятия торгуют с “ДНР” и “ЛНР”. Преимущественно водкой. Но и пивом тоже.
Германия – уже в связи с Крымом и поставкой туда турбин Siemens – призывает страны ЕС ввести новые санкции против России.
Российское министерство обороны с удовлетворением сообщает, что российская военная полиция начала миротворческую деятельность в Сирии.
Спецпредставитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал Израиль решить вопрос с металлодетекторами на подходе к Храмовой горе до пятницы – иначе новый виток насилия неизбежен. Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать их.
Зять Трампа Джаред Кушнер выпустил 11-страничное заявление, в котором признал, что указал не все контакты с иностранцами, когда заполнял документы для допуска к секретным сведениям. Но никакого конфликта интересов в этих контактах не было. В понедельник Кушнер два часа давал показания (англ.) в ходе закрытого заседания Комитета по разведке Сената США. Сегодня он будет отвечать уже перед комитетом Конгресса. Самое трогательное в предварительном заявлении Кушнера – описание его встречи с российским банкиром Сергеем Горковым: Горков передал Кушнеру некое произведение искусства и мешок с землей, оба – из белорусской деревни Новогрудка, откуда были родом предки Кушнера. Целое кино.
Три ссылки с кино и начнем:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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