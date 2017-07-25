Курвуазье для террористов и мешок земли для зятя Трампа

Доброе утро!

И добрые вести из Варшавы: президент Польши Анджей Дуда пообещал наложить вето на закон о судебной реформе, вызвавший серьезные вопросы Евросоюза и протесты граждан по всей стране. До сего дня Дуда твердо придерживался линии правящей партии “Право и справедливость”. Впрочем, премьер Польши Беата Шидло пообещала “бороться за реформу”.

Так что еще непонятно, кто кого.

Пожалуй, главная российская новость – расследование журналиста Ильи Рождественского о "секретной тюрьме ФСБ" в Подмосковье, где содержались подозреваемые в причастности к терактам. Расследование основано на жалобах пяти человек на похищение и пытки до официального задержания. “Секретная тюрьма” – это подвал с трубой, к которой пристегивают заключенных. Камер одна или две. Вместо туалета предлагалось ходить в “бутылку с фекалиями”. Заключенных пытали водой, электричеством и газом, а добившись нужных показаний, везли снимать инсценировку задержания. РБК, чьим сотрудником являлся Рождественский, не стало публиковать материал ни в одном из вариантов, представленных журналистом. “Мы верим в то, что подозреваемых в терроризме нужно было на мерседесе привезти в белую камеру и поить курвуазье? Или что?” – гласил комментарий редактора к одному из абзацев. Рождественский уволился.

Некоторые признаки оттепели:

Математику Дмитрию Богатову , которого обвиняют в экстремизме, потому что соответствующие призывы были размещены в сети с его IP, содержание в СИЗО заменили на домашний арест. По просьбе следствия.

, которого обвиняют в экстремизме, потому что соответствующие призывы были размещены в сети с его IP, содержание в СИЗО заменили на домашний арест. По просьбе следствия. На Урале закрыли давнее дело о возбуждении ненависти к социальной группе “обыватели” в посте 2011 года – обвиняемая, главред агентства “Между срок”, так и не признала себя виновной.

в посте 2011 года – обвиняемая, главред агентства “Между срок”, так и не признала себя виновной. Прекращено преследование “Женщин Дона” – председателя этой организации Валентину Череватенко обвиняли в "злостном уклонении" от исполнения закона об НКО-"иноагентах".

В то же время:

Роскомнадзор заблокировал сайт движения “Свободная Ингрия” , выступающего за автономию Петербурга и Ленобласти с “возможностью дальнейшего самоопределения”.

, выступающего за автономию Петербурга и Ленобласти с “возможностью дальнейшего самоопределения”. Расследование совета судей Краснодарского края по поводу супердорогой свадьбы дочери судьи Хахалевой обернулось обвинениями в клевете в адрес того, кто об этой свадьбе сообщил.

обернулось обвинениями в клевете в адрес того, кто об этой свадьбе сообщил. В Тюмени на согласованном пикете задержали сторонников Навального .

. Сергей Мохнаткин объявил голодовку в колонии в связи с невыносимыми условиями содержания.

объявил голодовку в колонии в связи с невыносимыми условиями содержания. “Мемориал” признал карельского краеведа Юрия Дмитриева политзаключенным – его обвиняют в изготовлении порнографии, ссылаясь на снимки его приемной дочери, которые он делал для органов опеки.





Телефонные переговоры лидеров стран “нормандской четверки” завершились как всегда: президент Украины требовал ввода войск ООН в Донбасс, Путин объяснял российский подход к выполнению минских договоренностей, а Меркель и Макрон говорили о недопустимости подрыва территориальной целостности Украины. Поэтому почитайте лучше расследование о том, как белорусские предприятия торгуют с “ДНР” и “ЛНР”. Преимущественно водкой. Но и пивом тоже.

Германия – уже в связи с Крымом и поставкой туда турбин Siemens – призывает страны ЕС ввести новые санкции против России.

Российское министерство обороны с удовлетворением сообщает, что российская военная полиция начала миротворческую деятельность в Сирии.

Спецпредставитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал Израиль решить вопрос с металлодетекторами на подходе к Храмовой горе до пятницы – иначе новый виток насилия неизбежен. Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать их.

Зять Трампа Джаред Кушнер выпустил 11-страничное заявление, в котором признал, что указал не все контакты с иностранцами, когда заполнял документы для допуска к секретным сведениям. Но никакого конфликта интересов в этих контактах не было. В понедельник Кушнер два часа давал показания (англ.) в ходе закрытого заседания Комитета по разведке Сената США. Сегодня он будет отвечать уже перед комитетом Конгресса. Самое трогательное в предварительном заявлении Кушнера – описание его встречи с российским банкиром Сергеем Горковым: Горков передал Кушнеру некое произведение искусства и мешок с землей, оба – из белорусской деревни Новогрудка, откуда были родом предки Кушнера. Целое кино.

Три ссылки с кино и начнем:

Интервью Дмитрия Волчека с Дмитрием Кубасовым о его новом фильме “Бабочки”, который главные герои сняли про самих себя, а он только смонтировал.

В канун 1932 года в Польше – в селе Брюховицы неподалеку от Львова – произошло убийство. В доме известного львовского архитектора Зарембы кто-то жестоко расправился с его семнадцатилетней дочерью Эльжбетой. Следствие сразу решило, что главная подозреваемая – гувернантка Рита Горгонова, то ли сербского, то ли хорватского происхождения, которая долгие годы была сожительницей хозяина дома и родила от него внебрачную дочь. Горгонова, правда, настаивала на своей невиновности. Об этом – фильм Януша Маевского, почитайте.

В “НЛО” выходит “Синдром публичной немоты” — сборник социологических статей о культуре диалога в современной России. Читайте фрагмент работы Бориса Гладарева “Опыты преодоления “публичной немоты”, где исследуются московские городские дискуссии недавнего времени.

Искренне ваши,

Семь-сорок