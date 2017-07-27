Пропаганда вегетарианства и публичное осквернение в фотошопе

Доброе утро!

Событий, собственно, два: Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, потому что он не указал в заявке, что заочно арестован в Грузии, а Евросоюз согласовал расширенные санкции против России в связи с поставками турбин Siemens в аннексированный Крым.

Все остальное – цитаты.

“Российскому военно-историческому обществу передан на ответственное хранение уникальный экспонат – памятник Ивану Грозному. Монумент должен был стоять в г. Александров Владимирской области, но установку отменили из-за разгоревшейся вокруг памятника общественной дискуссии. Теперь скульптура стала музейным предметом и выставлена для всеобщего обозрения перед “Аллеей Правителей” в центре Москвы, на Китай-городе”, – сообщает официальный сайт РВИО.

Пойдите поклонитесь.

Еще цитата: “Я бы сделал это кино глубже и чтобы было меньше спецэффектов. Сократил бы "голливудские" сцены. Например, спиритические сеансы в царской семье, постельные сцены, голая грудь балерины”, – посоветовал режиссеру Алексею Учителю председатель общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло.

Омбудсмен Татьяна Москалькова сама цитировала Станиславского: “Не верю!”, – сказала она в ответ на вопрос о “секретной тюрьме” ФСБ, о которой рассказал Илья Рождественский на сайте Republic. “Оперативники ФСБ приходили к моему подзащитному Азимову Аброру и заставили написать заявление, под угрозой физический расправы над ним и родственниками, в котором он отказался от претензий в части пыток в секретной тюрьме”, – написал в фейсбуке адвокат обвиняемого по делу о взрыве в петербургском метро Дмитрий Динзе.

Вчера вышел на свободу после трех лет и двух месяцев тюрьмы осужденный по “болотному делу” Дмитрий Ишевский, а сотрудник московского управления Следственного комитета Алексей Островидов, занимавшийся этим самым “болотным делом”, уволился, заявив о “профессиональной некомпетентности” своего руководства.





За "пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации" во время первомайской демонстрации оштрафован на 15 тыс. рублей московский веган Ростислав Чеботарев. С главы штаба Навального в Волгограде Алексея Волкова взяли подписку о невыезде за раскрашивание в фотошопе Родины-матери в цвета зеленки (“публичное осквернение символов воинской славы России”) – это уголовная статья со сроком до года.

“Европейский суд сегодня не отвечает нашим представлениям о справедливости. Наша система стала более совершенной, чем европейская”, – сказала на форуме "Территория смыслов" омбудсмен Москалькова. Но и в России отдельные недостатки остаются: “Девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом”.

Президент США собирается ущемить в праве на армейскую службу трансгендеров – об этом он написал в твиттере. Когда новую пресс-секретаря Трампа Сару Хакаби Сандерс спросили об этом решении Дональда Трампа в ходе пресс-брифинга, она сказала, что вообще уйдет, если ей будут продолжать задавать этот вопрос. Зато российские пранкеры Вован и Лексус вволю наговорились с министром энергетики США, представившись премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Теперь международно-судебные новости:

Семья бывшего главы РЖД Владимира Якунина наняла сразу три британские адвокатские конторы для улучшения репутации и сокрытия активов от всяких там Фондов борьбы с коррупцией.

наняла сразу три британские адвокатские конторы для улучшения репутации и сокрытия активов от всяких там Фондов борьбы с коррупцией. В Греции задержан россиянин, которого обвиняют в отмывании как минимум $4 млрд с помощью биткоинов. Официально его имя не названо, но все уже знают, что его зовут Александр Винник и что в былые времена он работал в Сколково.

Семья шведского дипломата Рауля Валленберга, спасшего десятки тысяч евреев, подала иск к ФСБ, чтобы добиться доступа к архивным документам и узнать, наконец, что случилось с Валленбергом после того, как советские власти арестовали его весной 1945 года в Будапеште.

Закончим на свободолюбивой ноте. Сегодня Путин едет в Финляндию отмечать столетие ее независимости от России. Принимай нас, Суоми-красавица!

Три ссылки начнем с истории о последствиях колонизации:

Вьетнам стал единой страной в 1976 году, до этого на протяжении многих веков Север и Юг Вьетнама существовали отдельно. Читайте, как ценности прозападного Юга начали взламывать изнутри коммунистическую систему Севера.

История немецкого филолога, который создал алфавит, словарь и учебники для небольшого древнего народа лазов, за что был выслан с их родной территории в Турции по сфабрикованному делу. Теперь он полулегально обучает людей их собственной культуре, хотя большинство лазов считают свой язык бесполезным, а некоторые исследователи видят в сохранении малых языков лишь повод к обострению национализма.

Статья петербургского искусствоведа Ивана Чечота о художнике Тимуре Новикове и о Петербурге в связи с ним.

Искренне ваши,

Семь-сорок