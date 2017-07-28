Ноль на выходе

Футбольный Китай в последние годы догнал и перегнал Россию по части денег, потраченных на иностранных футболистов и тренеров.

В России несколько лет назад было модно скупать "лучшие футбольные кадры мира". Ее географические соседи приковывают внимание всей планеты тем же. А что представляет собой китайская футбольная революция с ее многомиллионными трансферами – зарождение новой сверхдержавы или денежный замок на песке?

После того, как футбольный Китай вышел на современную медиасцену, буквально взорвав всемирный трансферный рынок, эксперты и болельщики удивляются порядку сумм в мировом футболе. Обсуждение баснословных сумм, уплаченных за переезд в Поднебесную Халка и Акселя Витселя, выглядит уже не очень ловко – как и объем годовых контрактов Карлоса Тевеса и Эсекьеля Лавесси.

С момента, когда словосочетание "китайский футбольный бум" стало прочно обосновываться повсеместно, прошло без малого два года. А значит количественная фаза революции позади. Наступает момент, когда критическая масса трат неизбежно должна привести (или не привести) к прорыву качественному.

В российском футболе на стыке тысячелетий за два года пришли и ушли из ЦСКА деньги чеченских бизнесменов, передавших клуб в эпоху правления клубом Евгения Гинера. Примерно этот же срок в начале века ушел у "Газпрома" на превращение "Зенита" из "третьей силы" РФПЛ в гегемона российского футбола. За те же два года Сулейман Керимов наигрался в проект "Анжи", главными символами которого были, пожалуй, Гус Хиддинк и Самуэль Это'О – лучший тренер в истории сборной России и самая дорогая из суперзвезд, игравшая когда-либо на российской земле. Напомним, 20 миллионов евро годового контракта раскололи порядок трат в мировом футболе на "до" и "после".

Фамилия камерунца уже успела позабыться, а вот пример "Гуса Ивановича" актуален и сейчас. Именно Керимов, вытащив обрусевшего тренера на берега Каспия, вывел актуальную и для сегодняшнего Китая формулу – "чтобы руководить россыпью звезд, нужен тренер-суперзвезда". Так в Махачкале на смену Гаджи Гаджиеву появился Хидинк – в компанию к Жусилею, Ахмедову, Виллиану и Роберто Карлосу. Так, в свою очередь, появлялись Жозе Моуриньо в "Челси" и Роберто Манчини в "Манчестер Сити". На смену казавшимся скромными на их фоне Клаудио Раньери и Марку Хьюзу.

Конечно же, на первый взгляд, Капелло – это знаково и с приставкой "супертоп". Вот только, как это часто бывает, звучность имени пока идет для китайских управленцев впереди футбольной мудрости.

Обилие параллелей с клубным футболом не кажется избыточным в контексте нового перехода, недавно сотрясшего мир. Легендарный экс-наставник сборной России Фабио Капелло отныне связан 18-месячным контрактом с клубом "Цзянсу Сунин", где, по данным агентства "Синьхуа", будет зарабатывать €10 млн в год.

Конечно же, на первый взгляд, Капелло – это знаково и с приставкой "супертоп". Вот только, как это часто бывает, звучность имени пока идет для китайских управленцев впереди футбольной мудрости.

В самом факте перехода именитого наставника нет ничего неожиданного. На китайской земле давно и плодотворно трудятся звездные коллеги Капелло по тренерскому цеху – бразилец Луис Фелипе Сколари и швед Свен-Еран Эрикссон. Китай слишком тщательно следит за трендами, чтобы упустить из виду торжество итальянской тренерской школы. Показательнее то, что альтернативами дона Фабио значились фигуры Манчини и Раньери. Отказы которых вовсе не расстроили азиатских футбольных боссов. В какой-то момент перехватить пытались даже Массимилиано Аллегри.

На первый взгляд, амбиции китайских руководителей вызываю заслуженное уважение. С другой стороны – разброс между кандидатурами "коучей", связанных между собой лишь итальянской пропиской в паспорте, не может не настораживать. Тот же Аллегри – абсолютный триумфатор Серии А последних лет, выигравший с "Ювентусом" все, что можно внутри страны, и остановившийся в полушаге от победы в Лиге чемпионов. Он в кратчайшие сроки сумел сделать из "Юве" законодателя мод всего мирового футбола. Новатор и стратег, превративший схему 3-5-2 с ее многочисленными трансформациями в новый культ, Аллегри теперь многими справедливо приравнивается к небожителям, изменившим современный футбол, – Хосепу Гвардиоле и Жозе Моуриньо.

Капелло же не работал с большими клубами со времен чемпионства, добытого ровно 10 лет назад с мадридским "Реалом" (после которого он был отправлен в отставку). Далее последовала лишь откровенно невыдающаяся работа со сборными Англии и России. За последнее десятилетие грозный тиран прославился только баснословной суммой неустойки, которую взыскал с Российского футбольного союза. И откровенно репутацией человека, давно "едущего с ярмарки" и живущего лишь старыми заслугами.

Сам факт этого перехода бросает ощутимую тень на любимый лозунг местных чиновников последнего времени – "в Китай едут в самом расцвете".

Абсурдность ситуации дополняется тем, что подписание Капелло происходит в тот момент, когда высшее руководство КНР только-только стало пресекать совсем уж запредельную бесконтрольность трат. Так, еще в самом начале 2017 года Государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР всерьез задумалось об ограничении расходов клубов на трансферы и зарплаты.

Годовой фонд зарплат Лавесси, Тевеса, Халка и Витселя ведет к суммарному оттоку из страны капитала в размере почти $200 млн.

Разумеется, когда на кону стоит навязчивая идея превращения в новую футбольную сверхдержаву (основная китайская "идея-фикс" на данный момент – принять у себя чемпионат мира, а со временем и выиграть его), эти цифры кажутся каплей в море. К 2020 году в стране должно активно играть в футбол 50 миллионов человек (плюс 30 миллионов школьников) и быть построено 70 тысяч игровых полей. Государство открывает тысячи обучающих центров, приглашает немецких тренеров, вводит футбол в обязательную школьную программу. Крупнейшие китайские строительные и технологические компании, идущие на рынок инвестиций в местные клубы, получают преференции в виде снижения ставки подоходного налога (с 25 до 15%) и снижения налога на предпринимательскую деятельность (3% вместо 20). Во многом благодаря этому компания Alibaba, принадлежащая одному из богатейших людей Китая Джеку Ма, уже заключила контракт на €600 млн, по которому будет спонсором шести следующих Олимпиад, а Пекин добился права проведения зимних Игр в 2022 году.

Абсурдность ситуации дополняется тем, что подписание Капелло происходит в тот момент, когда высшее руководство КНР только-только стало пресекать совсем уж запредельную бесконтрольность трат

Практически неограниченный рост инвестиций помог одержать Китаю на коротком этапе несколько знаковых тактических побед. Только в 2016 году, по данным Аssociated Press, клубы из Поднебесной потратили на покупку игроков 450 миллионов евро. Китайский футбол уже вышел на пятое место в мире по расходам, уступая лишь Англии, Германии, Испании и Италии. Важнейшая промежуточная цель – максимальное повышение уровня Суперлиги как мирового продукта – достигнута: общая сумма телеконтракта Лиги на ближайшие четыре года (2016-2020) составит $1,25 млрд. Кроме того, хотя бы один матч местной Суперлиги из каждого тура непременно попадает в топ-10 самых популярных трансляций игрового уикенда по всему миру.

Однако при всем своем многомиллионном лоске китайский футбол на сегодня совершенно убыточен. Так, убытки одного из главных грандов Суперлиги – "Гуанчжоу Эвергранд", принадлежащего крупному застройщику и гиганту онлайн-ритейла, только за минувший год составили около €215 млн.

Первое, о чем должны задуматься топ-руководители китайского футбола, – это наличие внятной стратегии развития в долгосрочной перспективе. Здесь важен опыт предшественников. Варианты этого развития давно апробированы молодыми футбольными державами – такими, например, как США и Катар. Китаю остается лишь выбрать наиболее подходящий для местных реалий путь и воплотить его вехи на практике.

Условно назовем первый вариант "путем Катара". Эта страна получила право проведения чемпионата мира 2022 года. Популяризации футбола Доха добивается многомиллионными вливаними стареющих иностранных суперзвезд, а также постройку немыслимых по стоимости арен. Так, национальный чемпионат в разное время украшали и продолжают украшать своим присутствием Габриэль Батистута, Клаудио Каниджа, Марсель Десайи, Штефан Эффенберг и Ромарио. Внутри местного первенства работают исключительно пришлые тренеры-иностранцы.

Обратный вариант развития – последовательный и перспективный – представлен на примере США. Еще с конца прошлого века в MLS существует программа "Generation Adidas", предоставляющая финансовую поддержку клубам, берущим в свой состав молодых, подающих надежды игроков. Плодами этой программы американцы пользуются и по сей день. Именно из нее и вышли все те, кто ковал славу национальной сборной на протяжении последних 15 лет и превращал экзотический для мировой общественности продукт в узнаваемый бренд – Тим Ховард, Клинт Демпси, Дамаркус Бисли, Фредди Аду, Лэндон Донован, Брэд Гузан, Джози Алтидор.

Разумеется, при широких возможностях, заезжих суперзвезд во все времена хватало и там – чего стоят хотя бы приглашения в местный чемпионат Дэвида Бекхэма, Тьерри Анри, Робби Кина, Андреа Пирло, Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Дидье Дрогба, Карлоса Вальдеррамы и Алессандро Несты. Однако, принципиальная разница от "катарского" состоит в том, что уже с 2008 года MLS обязывает все без исключения клубы Лиги иметь программу по развитию молодых игроков. Каждый клуб поддерживает собственную юношескую академию, игроки которой соревнуются в едином чемпионате.

Бюджет клубов лиги и "потолок зарплат" для игроков устанавливается в начале каждого сезона, причем он одинаков для всех клубов. Так, в сезоне-2017/18 на каждый клуб пришлось по $3,845 млн, а максимальная зарплата игрока не имела права превышать $480 тыс. (для экстраординарных случаев со временем было специально введено так называемое "правило Бекхэма", позволяющее каждой команде выводить за "потолок зарплат" ровно одного игрока).

С самого начала главной целью местной федерации футбола было установление финансового равенства между клубами, и, как следствие, предотвращение бесконтрольных расходов и пропасти между клубами-олигархами и всеми остальными (все эти проблемы уже сейчас для Китая актуальны как никогда). Стоит ли удивляться, что самым высокооплачиваемым легионером из всей россыпи суперзвезд, пересекших Атлантику, стал бразилец Кака, заработавший за сезон в "Орландо" €6,6 млн (сравните с 50 млн в год Лавесси или £32 млн Карлоса Тевеса).

Главная проблема Китая в том, что пока он, присматриваясь к опыту предшественников, не перенимает ни один из них. Пытается усидеть на двух стульях, Китай продолжает тратить

В связи с этим перестает удивлять и средний уровень чемпионата. В короткие сроки он стал таким, что, например, приехавший в "Торонто" из "Ювентуса" Себастьян Джовинко в 29 лет начал оттуда снова вызываться в сборную.

Главная проблема Китая в том, что пока он, присматриваясь к опыту предшественников, не перенимает ни один из них. Пытается усидеть на двух стульях, Китай продолжает тратить. Отсюда возникают классические противоречия. Ужесточающийся на бумаге лимит не мешает скупать клубам-олигархам новых Халков и Витселей, зато бьет по недорогим легионерам типа Ахмедова. Лимит приводит и к переоценке футболистов с китайским паспортом – например, трансфер местного полузащитника Чжана Чэндуна из скромного "Бейцзин Гуоань" обошелся клубу "Хэбэй Чайне Форчун" в немыслимые €20,5 млн.

Рыночная стоимость игрока составляет всего €475 тыс., а переплата в 43 (!) раза связана именно с пресловутыми особенностями местного лимита. Он пока не приводит ни к росту, ни к развитию местных молодых игроков. Сегодня китайский футболист – 20-летний нападающий Чжан Юньин – играет в Европе, на нерегулярной основе выходя за голландский "Витесс". Не так давно в европейских клубах представительство игроков из Поднебесной было гораздо шире.

Но пока, продолжая сотрясать мир слухами о возможной покупке Лионеля Месси с предложением ему годового оклада в 100 млн евро, Китай продолжает жить и тратить "на своей волне".

В самой ближайшее время Китаю предстоит выбор. И от того, каким он будет, можно будет судить, получим ли мы в скором времени новую футбольную державу с большой буквы или очередной замок на песке, памятью о котором станут лишь безумное количество нулей в контрактах. С полным нулем на выходе.