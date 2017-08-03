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"Дождь": журналист Али Феруз рассказал, что его избили конвоиры

Али Феруз (Худоберди Нурматов)

Корреспондент "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов), которого суд постановил выдворить из России, рассказал об избиении судебными приставами при перевозке в центр временного содержания иностранных граждан.

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил телеканалу "Дождь", что у Феруза зафиксированы гематомы на лопатке. Журналист рассказал, что его били рукояткой электрошокера, который к нему также применяли. При этом конвоиры оскорбляли задержанного.

В четверг московские журналисты собираются провести у здания администрации президента России акцию в поддержку Али Феруза.

Журналист был задержан во вторник у здания редакции. За день до этого он подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан и оштрафовал его на 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. После заседания суда журналист пытался покончить с собой.

В 2012 году у гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

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