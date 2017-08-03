"Дождь": журналист Али Феруз рассказал, что его избили конвоиры

Корреспондент "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов), которого суд постановил выдворить из России, рассказал об избиении судебными приставами при перевозке в центр временного содержания иностранных граждан.

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил телеканалу "Дождь", что у Феруза зафиксированы гематомы на лопатке. Журналист рассказал, что его били рукояткой электрошокера, который к нему также применяли. При этом конвоиры оскорбляли задержанного.

В четверг московские журналисты собираются провести у здания администрации президента России акцию в поддержку Али Феруза.

Журналист был задержан во вторник у здания редакции. За день до этого он подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан и оштрафовал его на 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. После заседания суда журналист пытался покончить с собой.

В 2012 году у гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.