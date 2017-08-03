Песков: Кремль в курсе ситуации с журналистом Али Ферузом

Кремль в курсе ситуации с выдворением из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза и обратил на нее внимание "миграционных и иных властей". Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он уточнил, что "ряд факторов" не позволяет российским властям "закрыть глаза" на якобы допущенные Ферузом нарушения правил въезда в страну, передает ТАСС.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили, что выдворение Феруза противоречит российской Конституции.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник у здания редакции "Новой газеты". За день до этого он подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан.

В 2012 году у Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.