СПЧ: выдворение Али Феруза противоречит Конституции России

Выдворение из страны журналиста "Новой газеты" Али Феруза противоречит российской Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом говорится в пресс-релизе Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), опубликованном в четверг.

В ответ на обращение главного редактора издания, в СПЧ отметили что члены семьи корреспондента являются гражданами России, а следовательно его высылка незаконна.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник у здания редакции "Новой газеты". За день до этого он подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан.

Журналист настаивает, что на родине его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями. В защиту корреспондента "Новой газеты" выступили сотрудники московских СМИ. В четверг они проведут акцию у здания администрации президента России.