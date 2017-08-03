В Краснодаре "Отряды Путина" вновь напали на штаб Навального

В Краснодаре активисты местной прокремлевской организации "Отряды Путина" вновь напали на предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального – они выбили входную дверь и разбили стекло. Одну из нападавших увезли на "скорой помощи", еще одного активиста задержали полицейские.

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Очередное нападение на краснодарский штаб Навального произошло после того, как минувшей ночью неизвестные оставили на офисе "Отрядов Путина" надпись "Путин – фашист". Сторонники Навального отрицают свою причастность к инциденту. "Наш штаб, разумеется, никоим образом не причастен к произошедшему, но разгоряченным бабушкам этого не объяснить", – заявили волонтеры.

Предвыборный штаб Алексея Навального в Краснодаре был открыт 8 апреля. В июле "Отряды Путина" дважды нападали на офис сторонников оппозиционера.