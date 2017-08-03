В Казани Центр "Э" и ФСБ задержали пресс-секретаря кампании Навального

В Казани сотрудники Центра по противодействию экстремизму и ФСБ задержали Руслана Шаведдинова, пресс-секретаря предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Шаведдинов сообщил в твиттере. Активист отметил, что он прилетел в Казань на встречу с волонтерами. Причина его задержания пока неизвестна.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах открылись почти 70 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек.

Накануне Навального, а также его соратников Леонида Волкова и Николая Ляскина обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга за "Агитационный субботник" 8–9 июля. В настоящее время административные дела в отношении оппозиционеров рассматривает суд, им грозит до 30 суток ареста.