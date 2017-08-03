Али Феруз написал заявление в прокуратуру об избиении приставами

Корреспондент "Новой газеты" Али Феруз написал заявление в прокуратуру с просьбой расследовать свое избиение судебными приставами, которые доставляли его в спецприемник. Об этом сообщает "Интерфакс".

Феруз, которого суд постановил выдворить из России рассказал об избиении приставами утром в четверг. Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил, что у журналиста зафиксированы гематомы на лопатке.

Сегодня у здания администрации президента России прошла серия одиночных пикетов в поддержку Феруза. За раздачу листовок были задержаны четыре активиста. Аналогичные акции пройдут в Петербурге, Вильнюсе и Берлине.

В защиту Феруза выступили международные правозащитные организации "Репортеры без границ", Amnesty International и Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что в Узбекистане журналиста могут ждать пытки. В Совете по правам человека выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут "закрыть глаза" на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник в Москве у здания редакции "Новой газеты". За день до этого он подал жалобу на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан. После этого он пытался покончить с собой. В 2012 году у Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

