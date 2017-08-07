США до 1 сентября ответят на решение России о высылке дипломатов

Вашингтон до 1 сентября подготовит ответ на решение Москвы о сокращении числа сотрудников американских дипломатических представительств в России. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник в Маниле на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Ассошиэйтед Пресс. При этом Тиллерсон уточнил, что пока Вашингтон не определился с характером ответных мер.

Госсекретарь США также заявил, что Россия продемонстрировала "некоторую готовность" вести переговоры по ситуации на Украине и что Вашингтон готов продолжать взаимодействовать с Москвой.

В воскресенье в Маниле состоялась беседа госсекретаря США с главой МИД России, в ходе которойСергей Лавров дал Тиллерсону разъяснения по поводу мер, принятых Россией в ответ на новые американские санкции. Лавров подчеркнул, что Москва готова к восстановлению нормального диалога с Вашингтоном при условии отказа США от конфронтации.

28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве.

Кремль заявил, что это – ответ на принятие Конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России.