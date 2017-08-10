Госдепартамент США осудил визит Путина в Абхазию

Соединённые Штаты считают "неприемлемой" официальный визит президента России Владимира Путина в сепаратистскую Абхазию, который прошёл 8 августа. В заявлении Государственного департамента США отмечается, что поездка Путина на "оккупированные Россией грузинские территории" нарушает Женевские международные дискуссии по войне в Грузии в 2008 году.

В Госдепартаменте призвали Россию "уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии" и отвести свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта в 2008 году. В США также настаивают на том, чтобы Москва пересмотрела признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Так называемая "пятидневная война" началась после полуночи 8 августа 2008 года. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих. Южная Осетия провозгласила независимость. Кроме России её признали еще три государства — Никарагуа, Венесуэла и Науру. В Тбилиси, а также западных странах этот регион считают частью Грузии.