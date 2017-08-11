Трамп: армия США - "в полной боевой готовности"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия находится "в полной боевой готовности" на случай "необдуманных" действий Северной Кореи. В своём твиттере Трамп выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын изменит свой курс.

Перед этим государственное информационное агентство КНДР обвинило американского лидера в нагнетании напряжённости.

В пятницу же агентство Associated Press сообщило о тайных дипломатических контактах между американским и северокорейским высокопоставленными представителями, которые обсуждают в том числе и двусторонние отношения. По словам источника Associated Press, переписка спецпредставителя США по КНДР и сотрудника северокорейской миссии при ООН не привела к ослаблению напряжённости, но может послужить основой для более серьёзных переговоров. Северная Корея пока не комментирует эту информацию.

Ежедневный обмен Вашингтона и Пхеньяна угрожающими репликами вызвал обеспокоенность многих мировых лидеров. Германия, Китай и Россия призвали все стороны к сдержанности.

США и Южная Корея, в свою очередь, заявили о продолжении подготовки к широкомасштабным совместным военным учениям в августе, которые ранее КНДР назвала "репетицией войны".

Пхеньян отвергает принятую 5 августа резолюцию Совета Безопасности ООН о серьёзном ужесточении санкций против КНДР в ответ на её недавние запуски баллистических ракет, которые, как утверждается, способны нести ядерный заряд и долететь до Соединённых Штатов.