Трамп: армия США - "в полной боевой готовности"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия находится "в полной боевой готовности" на случай "необдуманных" действий Северной Кореи. В своём твиттере Трамп выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын изменит свой курс.
Перед этим государственное информационное агентство КНДР обвинило американского лидера в нагнетании напряжённости.
В пятницу же агентство Associated Press сообщило о тайных дипломатических контактах между американским и северокорейским высокопоставленными представителями, которые обсуждают в том числе и двусторонние отношения. По словам источника Associated Press, переписка спецпредставителя США по КНДР и сотрудника северокорейской миссии при ООН не привела к ослаблению напряжённости, но может послужить основой для более серьёзных переговоров. Северная Корея пока не комментирует эту информацию.
Ежедневный обмен Вашингтона и Пхеньяна угрожающими репликами вызвал обеспокоенность многих мировых лидеров. Германия, Китай и Россия призвали все стороны к сдержанности.
США и Южная Корея, в свою очередь, заявили о продолжении подготовки к широкомасштабным совместным военным учениям в августе, которые ранее КНДР назвала "репетицией войны".
Пхеньян отвергает принятую 5 августа резолюцию Совета Безопасности ООН о серьёзном ужесточении санкций против КНДР в ответ на её недавние запуски баллистических ракет, которые, как утверждается, способны нести ядерный заряд и долететь до Соединённых Штатов.
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