США: местные власти продолжат снос памятников Конфедерации

Муниципальные власти в городах Соединенных Штатов Америки заявили, что продолжат снос памятников лидерам Конфедерации из общественных мест. Мэры Балтимора (Мэриленд) и Лексингтона (Кентукки), заявили, что намерены и далее удалять статуи, оказавшиесяв центре национальной дискуссии о том, являются ли памятники Конфедерации в Гражданской войне (1861-1865 годов) против рабства символами наследия или ненависти.

Официальные лица в Мемфисе (Теннесси) и Джексонвилле (Флорида), объявили о новых инициативах в понедельник, направленных на уничтожение памятников лидерам Конфедерации. Губернатор Теннесси Билл Хаслам, республиканец, призвал законодателей избавить Капитолий штата от бюста Натана Бедфорда Форреста, генерала Конфедерации и одного из первых членов Ку-Клукс-Клана.



Столкновения между сторонниками идей превосходства белой расы и контр-протестующими, в результате которых в субботу три человека погибли в Шарлоттсвилле, включая двух полицейских, которые погибли при падении вертолета, ускорили процесс удаления мемориалов, флагов и других напоминаний о деле Конфедерации.

В понедельник толпа демонстрантов штурмовала памятник Конфедерации возле здания суда в Дареме (Северная Каролина), и свергла бронзовую статую с постамента. Местные телевизионные каналы показали, как многочисленные протестующие топчут и пинают упавшую статую, а десятки человек встречают это криками восторга. В Балтиморе памятник, изображающий умирающего солдата Конфедерации, обнятого крылатой ангельской фигурой, был облит красной краской, что, по-видимому, было актом вандализма, совершенным в минувшие выходные, сообщает Baltimore Sun.

Движение гражданских правозащитных групп и других сторонников демонтажа памятников Конфедерации усилилось после того, как в 2015 году сторонник идей расового превосходства убил в церкви девять афроамериканцев в Чарльстоне, Южная Каролина. Это убийство привело к тому, что флаги Конфедерации были сняты с государственных зданий штата.

В целом, по состоянию на апрель, начиная с 2015 года, в США по меньшей мере 60 символов Конфедерации были удалены или переименованы, согласно последнему подсчету Южного центра по борьбе с нищетой.