Волонтеру Навального грозит штраф за отсутствие агитационного куба

В Комсомольске-на-Амуре в отношении активиста Артема Хорошевского составили протокол за то, что он не выставил агитационный куб в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщило "ОВД-Инфо".

Сторонники Навального в Комсомольске-на-Амуре отменили агитационную акцию из-за плохой погоды. Полицейские заявили, что Хорошевский должен был уведомить их о своем решении. Активиста обвинили в нарушении порядка проведения митинга.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера поддержали почти 600 тысяч человек, а в волонтёры записались около 135 тысяч активистов.

В последние месяцы сторонники Навального по всей России сталкиваются с давлением и угрозами.