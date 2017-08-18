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Новости

СМИ: жителей села в Чечне собирают на "акцию покаяния" за письмо Чайке

Полицейская операция в Чечне

Жителей Чечни, обратившихся к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить от пыток и преследования двух жителей поселка Красная Турбина, заставят отказаться от своих слов, собрав их в центре Грозного на "акцию покаяния". Об этом в пятницу сообщила "Новая газета".

По данным издания, в Красной Турбине проходят масштабные полицейские рейды. От жителей, подписавших письмо Чайке, требуют признаться, что они сделали это, не зная текста обращения. Их соберут в центре Грозного на проспекте Путина и заставят скандировать "Нас ввели в заблуждение", пишет "Новая газета".

Ранее в пятницу Совет по правам человека при президенте России начал проверять информацию об избиении родственников Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в попытке присоединиться к вооруженным экстремистам в Сирии.

"Новая газета" опубликовала обращение 150 жителей Красной Турбины, которые попросили Генпрокуратуру обеспечить законность процесса над Тарамовым и Тазбиевым. Ранее издание сообщало о казнях десятков задержанных в Чечне зимой этого года.

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