США: продолжается снос памятников южанам времен Гражданской войны

Из часовни самого элитного университета американского Юга Дьюка в субботу была удалена статуя генерала Роберта Ли, командовавшего крупнейшей армией южан в Гражданской войне 1861 — 1865 годов.

Несколько дней назад лицевая сторона статуи была повреждена, а в пятницу в центре города Дарем, где расположен университет, был самочинно разрушен памятник солдату Конфедерации. Обвинения в вандализме предъявлены восьмерым лицам.

Ректор университета Дьюка принял решение о выносе статуи после консультаций с профессорско-преподавательским составом, студенческим сенатом и выпускниками вуза. Постановление властей другого южного города Шарлотсвилля о сносе памятника генералу Ли повлекло за собой демонстрацию ультраправых, вылившуюся в массовые беспорядки.

Мэры Далласа, Лексингтона и Джексонвилля подумывают о том, чтобы последовать примеру университета Дьюка. Мэр Балтимора под покровом ночи с тем, чтобы избежать экцессов, распорядилась удалить из города все скульптурные объекты, имеющие отношение к героям Конфедерации. В пятницу была демонтирована стоявшая у здания законодательного собрания штата Мэриленд статуя жившего в середине 19-го века председателя Верховного суда Роджера Тэйни, известного своей поддержкой рабства.