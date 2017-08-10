Серебренников стал лауретом европейской театральной премии

Режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом премии "Новая театральная реальность". Ее вручают за творческий поиск и инновации в театральном искусстве. Церемония награждения пройдет в декабре в Риме. Лауреаты покажут свои спектакли на специальном фестивале.

Серебренников был номинирован на эту престижную премию впервые. Театральный критик Мария Давыдова отметила, что члены жюри проголосовали за художественного руководителя театра "Гоголь-центр" практически единогласно. Награда вручается совместно с премией "Европа — театру", которую основала Европейская комиссия.



В конце мая в театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении бюджетных средств. Бухгалтер основанной Серебренниковым "Седьмой студии" дала против него показания в суде. Режиссер сообщил, что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт и он пока не может выезжать за границу.