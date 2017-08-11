Следственный комитет проверяет загранпаспорт Серебренникова

Следственный комитет России назначил экспертизу заграничного паспорта художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении режиссёра.

Загранпаспорт был изъят во время обыска в квартире Серебренникова в конце мая.По словам собеседника агентства, речь может идти о проверке подлинности документа. Однако, по версии источника, следственные действия являются лишь поводом, чтобы не выпустить режиссера за рубеж.

В начале августа в интервью германской газете Sueddeutsche Zeitung Серебренников рассказал, что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт, и он не может выехать в Штутгарт, где в сентябре российский режиссер должен ставить оперу-сказку „Ганс и Гретель“ Энгельберта Хумпердинка.

В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств в"Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире её основателя Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку "Сна в летнюю ночь" в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет идет в "Гоголь-центре". Бухгалтер основанной Серебренниковым "Седьмой студии" дала против него показания в суде.

Накануне Кирилл Серебренников стал лауреатом европейской премии "Новая театральная реальность". Церемония награждения пройдет в декабре в Риме. Лауреаты покажут свои спектакли на специальном фестивале.