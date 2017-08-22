Жители Дальнего Востока негативно оценили решение властей США о визах

С 23 августа консульства США по всей стране прекращают выдачу неиммиграционных виз. С 1 сентября собеседования на американскую визу будут проводится только в посольстве США в Москве. Владивосток – один из четырёх российских городов, где открыты американские дипломатические представительства. Сюда за визами люди ехали со всего Приморья, Приамурья и даже нередко из европейской части России.Теперь те, кто успел получить американскую визу в столице Приморья до нынешнего запрета на ее выдачу, чувствуют себя счастливчиками, сообщает корреспондент Радио Свобода Валерия Федоренко.

"Я часто летаю, и недавно продлил визу в США, – рассказал фотограф Евгений Коваль. – Чему очень рад. Я так понял, что на продлевающих визу новые правила не распространяются. Я бы лично мог себе позволить слетать и в Москву на интервью – раз у меня на США деньги есть, то уж на Москву хватит. Другое дело, что во Владивостоке, например, много студентов участвует в программе Work and Travel, вот у них лишних средств точно нет".

Накануне нового учебного года многие студенты, участвующие в этой программе, были как раз в процессе оформления визы. Теперь завершить процедуру оформления им уже не удастся

Среди тех, кого затронут ограничения, дальневосточные моряки, работающие за границей.

- Мы ожидаем, что будут серьёзные проблемы. Мы работаем с зарубежными судовладельцами, и для работы почти каждому моряку нужна американская виза. Теперь люди могут остаться без работы. Как будет решаться этот вопрос, я сказать пока не могу, – рассказала корреспонденту РИА Восток-Медиа главный специалист по персоналу компании Marlow Navigation Валентина Майзель.