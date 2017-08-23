Россияне хранят в офшорах активы, равные 75% национального дохода

Объем российских активов в офшорах примерно в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Об этом говорится в докладе Национального бюро экономических исследований США "От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016".

Россияне хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам национального дохода, объем резервов составляет 25 процентов. По данным Банка России на 1 августа, валютные резервы страны достигли почти 350 миллиардов долларов. Таким образом, согласно оценке экспертов, в офшорах хранится свыше 60 триллионов рублей, или более одного триллиона долларов.

При этом объем офшорного капитала равен по величине финансовым активам внутри страны. Как отмечается в докладе, в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах хранится столько средств богатых россиян, сколько все население России держит на счетах внутри страны.

Авторы доклада также отмечают растущее с 1990 года неравенство в доходах в России. Сейчас один процент самых богатых россиян владеют четвертью национального дохода. В США, Германии и Франции состояние миллиардеров оценивается в 5–15 процентов национального дохода.



В 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина был принят закон о деофшоризации. Он предусматривает создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний. Российских граждан и предпринимателей обязали сообщать финансовым властям о своем офшорном бизнесе. После этого некоторые бизнесмены решили отказаться от статуса налогового резидента России.