В Казани вновь задержали координатора штаба Навального

В Казани задержана Эльвира Дмитриева – координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Сайт Idel.Реалии (Проект Радио Свобода) сообщает, что ее доставили в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в отношении Дмитриевой "ведется производство" по делу о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Координатор уточнила, что оно связано с размещением в интернете некоего материала про Навального.

Ранее Эльвиру Дмитриеву привлекли к административной ответственности по делу о несогласованной антикоррупционной акции 26 марта. Ей назначили обязательные работы и штраф размером в 10 тысяч рублей.

В начале августа сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с Федеральной службой безопасности задержали Руслана Шаведдинова – пресс-секретаря предвыборной кампании Навального, прилетевшего на встречу с волонтерами штаба.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах открылись почти 70 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек.