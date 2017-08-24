Перемен требуют в Басманном суде

Доброе утро!

Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест. За него поручились три десятка деятелей культуры, среди которых гендиректор Большого театра Владимир Урин и телеведущий Андрей Малахов, певец Филипп Киркоров и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Но это не помогло.

Серебренникова обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия" — эту сумму в качестве залога была готова внести сестру бизнесмена Михаила Прохорова и глава "Нового литературного обозрения" Ирина Прохорова. Поддержать режиссера перед зданием суда собрались несколько сотен человек, когда его выводили из зала, они встречали его овациями и пели "Перемен" Виктора Цоя.

Никита Михалков, назвавший реакцию на арест Серебренникова "кукольной истерикой", ушел из попечительского совета Фонда кино. Он заявил, что картины, которые поддерживает фонд, "ничего не значат". В самом деле, многие из них вызвали резкую критику, например фильм "Взломать блогеров", набравший в прокате 7 млн рублей при бюджете в 35 млн. Михалков, чей вышедший при господдержке фильм "Утомленные солнцем-2" тоже с треском провалился в прокате, теперь уверен, что решения в Фонде кино принимаются путем "телефонного права и подковерной политики".

Еще штрафы и задержания.

В Казани на 10 суток задержана координатор штаба Навального по делу о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Активиста питерской группы "Весна" оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что он вышел с плакатом к Смольному. На плакате было написано "Гайд-парк теперь будет здесь", акция была приурочена к исключению Марсова поля из списка публичных мест, где можно проводить мероприятия без согласования.





Забайкальский министр образования пригрозил уволить директоров школ, не поддержавших Российское движение школьников — современную "пионерию". Туда принимают детей начиная с восьми лет и движение, согласно указу Путина, должно "формировать личность на основе присущей российскому обществу системы ценностей".

Бывший вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко получил 2,5 года (условно) по делу о хищении как минимум 10 млн (а возможно, и всех 40 млн) из местного бюджета.

Интересные факты. Россияне хранят в оффшорах сумму, равную 75% национального дохода, то есть более 60 трлн рублей, подсчитало Национальное бюро экономических исследований США. Но не все россияне. Сейчас в России один процент самых обеспеченных граждан владеют четвертью национального дохода, выведенные ими в оффшоры средства сопоставимы со всеми остальными вкладами внутри страны.

Башкирский арбитражный суд взыскал с АФК "Система" 136 млрд рублей в пользу "Роснефти". Следствие посчитало, что именно такой ущерб был нанесен "Башнефти" при реорганизации в 2014 году. Половина акций этой компании принадлежала "Системе" до того, как три года назад против ее владельца Владимира Евтушенкова было возбуждено уголовное дело. Оно было прекращено после того, как "Башнефть" за 330 млрд рублей была "приватизирована" в пользу "Роснефти".

В Беларуси представили первый разработанный в стране электромобиль. "Что едешь на Audi А8, что на этой машине, разницы я не почувствовал", — прокомментировал премьер Владимир Семашко. Автомобиль разгоняется до 110 км/ч и требует шестичасовой зарядки.

Три ссылки о странных вопросах.

Как (а главное — зачем) погрузить себя в криозаморзку. (Чтобы стать бессметртным, конечно).

Как быть другом по вызову — и зачем это может понадобиться людям.

Как выживать и получать от этого удовольствие в самом опасном городе Бразилии.

Искренне ваши,

Семь-сорок