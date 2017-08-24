В российских школах 1 сентября пройдут уроки "госбезопасности"

Во всех российских школах 1 сентября проведут тематический урок "Россия, устремленная в будущее". Как рассказали в министерстве образования, он будет посвящен политике и государственной безопасности.



Урок пройдет для всех школьников с 1 по 11 класс. Программу урока составили на основе стратегии правительства до 2035 года, которая пока только разрабатывается. Идею предложили в "Общероссийском народном фронте". В пресс-службе министерства образования подчеркнули, что "школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и её развитии".

После массовых протестов, в которых приняли участие школьники и студенты, в нескольких образовательных учреждениях провели "воспитательные беседы". Накануне стало известно, что в Забакалье директорам школ угрожают увольнением за отказ поддержать учрежденное президентом Владимиром Путиным Российское движение школьников. Сам президент в последнее время провел несколько встреч со школьниками и молодежью.



