"Гоголь-центр" не будет вносить изменения в график работы

Московский театр "Гоголь-центр" не собирается вносить изменения в афишу и график премьер в связи с домашним арестом его руководителя Кирилла Серебренникова.

На сайте театра сообщается, что афиши на сентябрь и октябрь остаются без изменений, а премьера спектакля "Маленькие трагедии" в постановке Серебренникова состоится в заявленные даты – начиная с 15 сентября.

Авторы пресс-релиза также выразили зрителям, друзьям и партнерам театра благодарность за поддержку.

Ранее продюсер фильма "Лето", который снимает команда Серебренникова, сообщил, что работа над картиной будет заморожена.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест по обвинению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В защиту режиссера выступили театральные и общественные деятели в России и за ее пределами.