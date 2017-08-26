Поиски горняков, пропавших при аварии на шахте "Алросы", прекращены

Поиски шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике "Мир" в Якутии, прекращены. На официальном сайте компании "Алроса", которой принадлежит шахта, сообщается, что надежды найти под землей живых людей не осталось, а продолжение спасательных работ признано невозможным по соображениям безопасности.

В заявлении директора компании Сергея Иванова говорится, что родственники горняков получат компенсации. В конце пресс-релиза приводятся имена восьми шахтеров, которых не удалось поднять на поверхность.

4 августа в результате аварии были полностью разрушены горные выработки и оборудование шахты. Из 151 шахтера, находившихся на руднике, 143 были спасены. Часть шахты оказалась затоплена. Поисково-спасательные работы велись три недели.

Родственники шахтеров, работавших на руднике "Мир" сообщали, что он находится в аварийном состоянии. Бывший лидер независимого профсоюза сотрудников "Алросы" заявил, что аварии можно было избежать, так как руководство компании давно знало о всех проблемах.