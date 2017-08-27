Установлено подлинное имя напавшего на людей в Турку - полиция

Финляндская полиция установила подлинное имя марокканца, убившего двух женщин при нападении с ножом в Турку. Полиция сообщила, что подозреваемый назвал властям ложное имя, когда въезжал в Финляндию в 2016 году. Ранее считалось, что главный подозреваемый, носит имя Абдеррахман Мечкой и является марокканцем, родившимся в 1994 году.

"Его личность теперь подтверждена, поэтому мы знаем, с кем имеем дело", - сообщил Reuters главный инспектор детективного агентства Криста Гранрот из Национального бюро расследований Финляндии. Полиция не обнародовала подлинное имя подозреваемого и его возраст.

Восемь человек были ранены при нападении с ножом 18 августа в юго-западном городе Турку, которое расследуется как первое нападение террористов в Финляндии. Подозреваемый, который остается под стражей, сообщил суду, что несет ответственность за нападение, но отрицал, что его мотивом является терроризм. Он прибыл в Финляндию в 2016 году, жил в приемном центре для беженцев в Турку и ему было отказано в убежище до совершения теракта.