Во Франции опросы показывают падение популярности Макрона

Большинство французских избирателей недовольны деятельностью президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Опрос, данные которого были обнародованы в воскресенье, продемонстрировал резкий спад одобрения деятельности президента, который победил на выборах четыре месяца назад.

Опрос, проведенный Ifop для газеты Le Journal du Dimanche (JDD), показал, что рейтинг недовольства Макроном вырос до 57 процентов, в то время как в июле он составлял 43 процента. В тоже время 40 проентов опрошенных выразилиудовлетворение деятельностью президента-центриста, что, впрочем, означает снижение на 14 пунктов по сравнению с июлем.

Представитель французского правительства Кристоф Кастанер сказал, что правящая партия переживает сложное время, но добавил, что недовольством некоторых людей стоит заплатить, если правительство хочет провести реформы. "Да, мы сталкиваемся с трудностями, но вы не можете просто тратить свое время на просмотр опросов, когда находитесь в правительстве. Мы здесь, чтобы преобразовать страну. Наша страна нуждается в нас, чтобы идти на риск, и мы рискуем", - сказал Кастанер телеканалу BFM TV.

Макрон, который в настоящее время совершает поездки в различные европейские столицы, с момента избрания потерпел ряд неудач, включая жесткие дебаты в парламенте по поводу реформы в сфере труда, противостояние с военными и сокращение выплат на жилье.