СМИ: сервис Uber назначил нового главу компании вместо Каланика

Транспортную компанию Uber, которая предоставляет услуги такси во многих странах мира, возглавит генеральный директор туристического сервиса Expedia Дара Хосроушахи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Ему придется заняться восстановлением имиджа компании на фоне напряженных отношений между инвесторами, а также улучшением показателей сервиса Uber после семи лет потерь, отмечают собеседники агентства.

Основатель Uber Трэвис Каланик покинул свой пост в конце июня под давлением пяти крупных акционеров, которые направили ему письмо с требованием уйти.

В феврале после многочисленных критических высказываний в свой адрес Каланик объявил о решении выйти из консультативной группы при президенте США Дональде Трампе. Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Трампа.