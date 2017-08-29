Адвокат Учителя пожаловался главе МВД на бездействие его сотрудников

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин пожаловался главе МВД России на бездействие его подчиненных, которые игнорируют угрозы, поступающиев адрес режиссераиз-за предстоящего показа фильма "Матильда". Копия письма есть в распоряжении РБК.



В письме Добрынин отмечает, что ещё 8 февраля направил заявление в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России с просьбой проверить деятельность организации "Христианское государство – Святая Русь", которая угрожала руководителям кинотеатров расправой, поджогами и массовыми беспорядками за любой баннер, афишу, рекламная листовку с информацией о прокате "Матильды".Однако, по словам адвоката, никаких мер по этому заявлению до сих пор не принято.

Фильм "Матильда" о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат в октябре. Возглавившая кампанию против показа "Матильды" бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Она категорически отказалась от предложения режиссера Алексея Учителя посмотреть фильм.