Чулпан Хаматова заявила о страхе из-за дела в отношении Серебренникова

Народная артистка России и общественный деятель Чулпан Хаматова назвала задержание и домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова "несправедливым и незаконным". Об этом она заявила на церемонии вручения ей знака почетного жителя Казани. Хаматова отметила, что уголовное дело в отношении Серебренникова – это "грустнейшее, трагическое событие". "Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг. Мне очень страшно", – добавила актриса.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, он якобы организовал хищение 68-ми миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В настоящее время режиссёр находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.