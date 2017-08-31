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Выдвижение Навального в президенты поддержали 600 тысяч россиян

Алексей Навальный

Более 600 тысяч россиян выступают за выдвижение оппозиционера Алексея Навального на пост президента страны. Именно столько человек зарегистрировались на сайте политика, чтобы перед выборами в 2018 году оставить подписи в его поддержку.​

Навальный заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в декабре прошлого года. В настоящее время по всей России открыты уже 76 штабов оппозиционера, волонтерами к политику записались более 150 тысяч человек.

В Кремле ранее назвали "странным" намерение Навального баллотироваться на пост президента из-за вынесенного оппозиционеру обвинительного приговора по делу "Кировлеса". Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Навального допустят к выборам, только если произойдет "чудо".

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