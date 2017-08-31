Выдвижение Навального в президенты поддержали 600 тысяч россиян

Более 600 тысяч россиян выступают за выдвижение оппозиционера Алексея Навального на пост президента страны. Именно столько человек зарегистрировались на сайте политика, чтобы перед выборами в 2018 году оставить подписи в его поддержку.​

Навальный заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в декабре прошлого года. В настоящее время по всей России открыты уже 76 штабов оппозиционера, волонтерами к политику записались более 150 тысяч человек.

В Кремле ранее назвали "странным" намерение Навального баллотироваться на пост президента из-за вынесенного оппозиционеру обвинительного приговора по делу "Кировлеса". Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Навального допустят к выборам, только если произойдет "чудо".