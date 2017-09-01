Житель Ханты-Мансийска рассказал об избиении в полиции

В Ханты-Мансийске полицейские избили местного жителя, нанеся ему серьезные травмы, сообщило 1 сентября издание Ura.ru со ссылкой на рассказ потерпевшего и его супруги.

По словам жены Андрея Ожгибесова, ее муж вечером вышел за сигаретами, не взяв с собой паспорт. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его и посадили в машину, после чего несколько раз избили – по дороге и в отделении полиции.

Утром следующего дня Ожгибесова госпитализировали. У него обнаружили множественные повреждения, включая разрыв кишечника.

В местном следственном управлении заявили, что проводится проверка.