Житель Ханты-Мансийска рассказал об избиении в полиции

В Ханты-Мансийске полицейские избили местного жителя, нанеся ему серьезные травмы, сообщило 1 сентября издание Ura.ru со ссылкой на рассказ потерпевшего и его супруги.
По словам жены Андрея Ожгибесова, ее муж вечером вышел за сигаретами, не взяв с собой паспорт. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его и посадили в машину, после чего несколько раз избили – по дороге и в отделении полиции.
Утром следующего дня Ожгибесова госпитализировали. У него обнаружили множественные повреждения, включая разрыв кишечника.
В местном следственном управлении заявили, что проводится проверка.
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