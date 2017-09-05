КНДР назвала ядерные испытания "подарком Соединенным Штатам"

Посол Северной Кореи в ООН Хан Тэ Сон пригрозил отправить Соединенным Штатам "новые подарки" после недавних ядерных испытаний. На конференции ООН по разоружению в Женеве 5 сентября он заявил, что КНДР готова установить водородную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету.

Посол КНДР назвал ядерные испытания "мерой самообороны" и призвал США отказаться от попыток давления на Северную Корею. Хан Тэ Сон заявил, что КНДР ни при каких обстоятельствах не станет обсуждать отказ от ядерной программы.

Накануне представитель США при ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности ужесточить санкции против КНДР в ответ на ее новые ядерные испытания. По словам Хейли, Пхеньян "напрашивается на войну". 11 сентября Вашингтон вынесет на голосование в ООН проект новой резолюции по Северной Корее.